Ермак о встрече советников в Берлине: Сделаем все, чтобы не сорвать перемирие

По словам главы ОП, темами переговоров сегодня станут перемирие, встреча в нормандском формате, обмен заложниками и новые точки разведения

Основными темами переговоров политических советников лидеров нормандской четверки (Украина, Германия, Франция и Россия) будет режим тишины на Донбассе и как можно более скорое проведение саммита в нормандском формате. Об этом рассказал журналистам руководитель Офиса президента Андрей Ермак перед началом встречи, сообщает Укринформ.

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Встреча проходит сегодня, 11 сентября, в Берлине. Украинскую делегацию возглавляет вице-премьер Алексей Резников.

Ермак заявил, что во время переговоров украинская делегация будет делать все необходимое, чтобы не дать сорвать перемирие, и постарается привлечь к этому всех участников нормандского процесса.

По словам главы ОП, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон поддерживают позицию Украины, что встреча лидеров нормандской четверки должна пройти как можно скорее.

Также темами сегодняшних переговоров станут договоренности о новых точках разведения сил, разминирование, создание новых КПП. Украинская делегация будет поднимать вопрос о возобновлении обмена удерживаемыми лицами.

Российское издание Интерфакс сообщает, что замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак также прилетел в Берлин на переговоры. Ранее в СМИ было опубликовано письмо Козака, в котором он назвал переговоры советников бессмысленными.

Денис Юдин

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