Командующий ООС — гибридной армии РФ: В случае атаки будет адекватный ответ

Украина инициирует внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы в связи с угрозами главаря боевиков Пушилина

Обвинения боевиков в том, что украинские военные якобы оборудуют инженерные сооружения в районе села Шумы не соответствуют действительности. В случае атаки будет дан адекватный ответ всеми имеющимися силами и средствами. Об этом заявил командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он сообщил, что вместе с руководителем украинской стороны СЦКК провел проверку информации из заявления главаря боевиков Пушилина.

"По результатам проверки установлено, что эти обвинения не соответствует действительности, являются провокационными и несут в себе политическую составляющую, которая имеет целью срыв договоренностей, которые были достигнуты 22 июля 2020 трехсторонней контактной группой", - говорится в заявлении Кравченко.

По его словам, за указанный период украинская сторона нарушений договоренностей в Шумах не допускала, "как и противоположная сторона".

"В случае применения огневого воздействия вооруженными формированиями Российской Федерации по территории Украины, Командование Объединенных сил оставляет за собой конституционное право на защиту территориальной целостности Украины с предоставлением адекватного ответа всеми имеющимися силами и средствами", - заявил Кравченко.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала Прямой сообщил, что Украина инициирует внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы в связи с угрозами Пушилина.

Сегодня на одном из сайтов боевиков гибридной армии РФ разместили заявление главаря боевиков Пушилина о том, что они намерены обстрелять позиции ВСУ , потому что Украина якобы "строит траншеи" и это срывает перемирие. Позиции находятся у поселка Шумы Донецкой области. Террористы требуют от ВСУ бросить позиции и уйти.

Журналист Юрий Бутусов показал на фото украинские позиции, по которым завтра боевики грозятся открыть огонь.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.