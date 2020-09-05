Ультиматум гибридной армии РФ. Журналист показал, где враг готовится открыть огонь

По данным Юрия Бутусова, боевики готовятся атаковать позиции 503-го батальона морской пехоты ВСУ

Журналист Юрий Бутусов показал на фото украинские позиции, по которым завтра боевики грозятся открыть огонь. Бутусов опубликовал фото в Facebook.

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Сегодня на одном из сайтов боевиков гибридной армии РФ было опубликовано заявление главаря террористов Пушилина о том, что они намерены обстрелять позиции ВСУ, потому что Украина якобы "строит траншеи", и это срывает перемирие. Позиции находятся у поселка Шумы Донецкой области. Террористы требуют от ВСУ бросить позиции и уйти.

Бутусов рассказал, что село Шумы находится под Горловкой, состоит из одной улицы и находится под контролем Украины.

Пушилин, по словам журналиста, говорит о позициях, которые находятся между Шумами и терриконами и башнями под Горловкой, которые на фото за спиной Бутусова. Это позиции 503-го батальона морской пехоты ВСУ.

"В лесу между селом и терриконами - наши. Вот так на другом фото выглядят российские позиции, который вплотную примыкают к Горловке", - написал журналист.

По его словам, оккупанты контролируют высоты, но украинские воины контролируют лиственный лес в низине.

"У россиян удобные для обороны высоты, они сверху имеют отличный обзор, но плотная листва скрывает наши позиции, и они боятся морпехов, которые находятся довольно близко. Один рывок - и терриконы могут быть взяты штурмом, вот чего боится Пушилин. Горловка уязвима со многих направлений, противник опасается, что ВСУ имеет целый ряд удобных плацдармов для атаки, включая Шумы", - пишет Бутусов.

Он считает, что в российских войсках на Донбассе нет подразделений, которые могли бы сравниться по боеспособности с 503-м батальоном, которым командует подполковник Вадим Сухаревский. По словам Бутусова,именно он 13 апреля 2014 г под Славянском впервые в ВСУ дал приказ открыть огонь по российским оккупантам.

503-й батальон заявил, что ждет, когда Пушилин пойдет в атаку. "Сепарюга, мы давно ждем", - говорится в сообщении батальона в Facebook.

Бутусов говорит, что 503-й батальон хорошо известен противнику - например, по боям за господствующую высоту "Дерзкая" возле села Водяное под Мариуполем, где активные действия морпехов вынудили россиян сдать высоту и спасти от прицельных обстрелов украинское село.

"До сих пор Украина никак не ответила на угрозу Пушилина. Россия открыто угрожает нанести удар по украинской армии, странно делать вид, что ничего не происходит", - написал журналист.

Боевики гибридной армии РФ во время перемирия на Донбассе стягивают военную технику к линии разграничения, говорится в отчетах мониторинговой группы ОБСЕ.

Вадим Ребрина

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