Террористы прямо угрожают Украине сорвать перемирие и обстрелять позиции ВСУ
05.09.2020, 12:58
Боевики на месте разведения войск на Донбассе (Фото: Dave Mustaine/EPA)
Оккупанты хотят, чтобы украинские бойцы покинули позиции у поселка Шумы
В заявлении, размещенном на одном из сайтов боевиков гибридной армии РФ, сказано, что они намерены обстрелять позиции Вооруженных сил Украины, потому что Украина якобы "строит траншеи" и это срывает перемирие.
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Позиции находятся у поселка Шумы Донецкой области. Террористы требуют от ВСУ бросить позиции и уйти.
В пресс-службе штаба Объединенных сил ответили журналисту LIGA.net, что не комментируют заявления боевиков. Если появится какая-либо информация по этой теме, то ее разместят на странице штаба в Facebook.
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