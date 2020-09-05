Террористы прямо угрожают Украине сорвать перемирие и обстрелять позиции ВСУ

Оккупанты хотят, чтобы украинские бойцы покинули позиции у поселка Шумы

В заявлении, размещенном на одном из сайтов боевиков гибридной армии РФ, сказано, что они намерены обстрелять позиции Вооруженных сил Украины, потому что Украина якобы "строит траншеи" и это срывает перемирие.

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Позиции находятся у поселка Шумы Донецкой области. Террористы требуют от ВСУ бросить позиции и уйти.

В пресс-службе штаба Объединенных сил ответили журналисту LIGA.net, что не комментируют заявления боевиков. Если появится какая-либо информация по этой теме, то ее разместят на странице штаба в Facebook.

Марк Сировой

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