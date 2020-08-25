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На Донбассе на взрывчатке подорвались двое украинских военных

25.08.2020, 15:15
На Донбассе на взрывчатке подорвались двое украинских военных - Фото
Мина в районе боевых действий на Донбассе

На Донбассе подорвались двое украинских бойцов

25 августа двое бойцов объединенных сил подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Об этом в Facebook сообщает штаб операции объединенных сил. 

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"Сегодня, 25 августа, во время передвижения между взводными опорными пунктами двое военных ОС получили ранение в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве", - заявили в штабе.

Бойцов госпитализировали, состояние их здоровья удовлетворительное.

Владислав Сердюк
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