На Донбассе на взрывчатке подорвались двое украинских военных

На Донбассе подорвались двое украинских бойцов

25 августа двое бойцов объединенных сил подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Об этом в Facebook сообщает штаб операции объединенных сил.

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"Сегодня, 25 августа, во время передвижения между взводными опорными пунктами двое военных ОС получили ранение в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве", - заявили в штабе.

Бойцов госпитализировали, состояние их здоровья удовлетворительное.

25 августа в ГУР сообщили, что боевики используют введенный с 27 июля режим прекращения огня для постройки новых блиндажей и минирования дорог.

Владислав Сердюк

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