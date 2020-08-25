На Донбассе на взрывчатке подорвались двое украинских военных
25.08.2020, 15:15
Мина в районе боевых действий на Донбассе
На Донбассе подорвались двое украинских бойцов
25 августа двое бойцов объединенных сил подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Об этом в Facebook сообщает штаб операции объединенных сил.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Сегодня, 25 августа, во время передвижения между взводными опорными пунктами двое военных ОС получили ранение в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве", - заявили в штабе.
Бойцов госпитализировали, состояние их здоровья удовлетворительное.
- 25 августа в ГУР сообщили, что боевики используют введенный с 27 июля режим прекращения огня для постройки новых блиндажей и минирования дорог.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии