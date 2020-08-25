Режим прекращения огня. Боевики строят новые блиндажи и минируют дороги - ГУР

По данным украинской разведки, террористы минируют участки местности вдоль дорог

Террористы используют введенный с 27 июля режим прекращения огня для наращивания инженерного оборудования передовых позиций. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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По данным ГУР, боевики восстанавливают имеющиеся и строят новые окопы, блиндажи, оборудуют дополнительные места для ведения огня.

"Оккупанты устанавливают минно-взрывные заграждения и минируют участки местности вдоль дорог с использованием противотанковых мин", - подчеркивается в сообщении.

27 июля на Донбассе начался режим полного и всеобъемлющего прекращения огня .

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак настаивает , что "одиночные выстрелы" боевиков во время перемирия нельзя называть обстрелами.

Президент Владимир Зеленский заверяет : в случае атаки боевиков будет отпор.

Россия через неподконтрольный Украине участок границы перебросила на Донбасс военную технику и партию беспилотников. 18 августа в разведке сообщили , что

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Арина Толина

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