Режим прекращения огня. Боевики строят новые блиндажи и минируют дороги - ГУР
25.08.2020, 14:58
Фото: пресс-служба президента
По данным украинской разведки, террористы минируют участки местности вдоль дорог
Террористы используют введенный с 27 июля режим прекращения огня для наращивания инженерного оборудования передовых позиций. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.
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По данным ГУР, боевики восстанавливают имеющиеся и строят новые окопы, блиндажи, оборудуют дополнительные места для ведения огня.
"Оккупанты устанавливают минно-взрывные заграждения и минируют участки местности вдоль дорог с использованием противотанковых мин", - подчеркивается в сообщении.
- 27 июля на Донбассе начался режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.
- Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак настаивает, что "одиночные выстрелы" боевиков во время перемирия нельзя называть обстрелами.
- Президент Владимир Зеленский заверяет: в случае атаки боевиков будет отпор.
- 18 августа в разведке сообщили, что Россия через неподконтрольный Украине участок границы перебросила на Донбасс военную технику и партию беспилотников.
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