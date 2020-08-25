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Режим прекращения огня. Боевики строят новые блиндажи и минируют дороги - ГУР

25.08.2020, 14:58
Режим прекращения огня. Боевики строят новые блиндажи и минируют дороги - ГУР - Фото
Фото: пресс-служба президента

По данным украинской разведки, террористы минируют участки местности вдоль дорог

Террористы используют введенный с 27 июля режим прекращения огня для наращивания инженерного оборудования передовых позиций. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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По данным ГУР, боевики восстанавливают имеющиеся и строят новые окопы, блиндажи, оборудуют дополнительные места для ведения огня.

"Оккупанты устанавливают минно-взрывные заграждения и минируют участки местности вдоль дорог с использованием противотанковых мин", - подчеркивается в сообщении.

  • 27 июля на Донбассе начался режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.
  • Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак настаивает, что "одиночные выстрелы" боевиков во время перемирия нельзя называть обстрелами.
  • Президент Владимир Зеленский заверяет: в случае атаки боевиков будет отпор.
  • 18 августа в разведке сообщили, что Россия через неподконтрольный Украине участок границы перебросила на Донбасс военную технику и партию беспилотников.

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Арина Толина
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