Зеленский: Выполнение перемирия зависит от России, в случае атаки - дадим отпор

Президент объяснил нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков тем, что проконтролировать всю линию разграничения очень сложно

Выполнение условий перемирия на Донбассе зависит от России, заявил сегодня на брифинге президент Владимир Зеленский.

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"Мы видим, что сегодня мы стопроцентно выполняем (условия прекращения огня - ред.)... я благодарен всем, кто это делает и за это отвечает. Что касается той стороны, все будет зависеть, я уверен, от Российской Федерации, сможет ли она также все контролировать и, главное, смогут ли они придерживаться тех договоренностей, которые у нас были", - заявил Зеленский.

По словам президента, нельзя сказать, что нет одиночных выстрелов на линии разграничения. "Потому что это 410 километров контактной линии. Проконтролировать все очень сложно",- пояснил он.

В то же время, Зеленский заверил, что в случае серьезных обстрелов или атаки противника украинские военные дадут мощный ответ.

27 июля на Донбассе начался режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. По данным штаба ООС, пророссийские боевики трижды нарушили перемирие в первый день тишины и один раз - во второй.

В тот же день командующий ООС Владимир Кравченко заявил, что р ешение об открытии огня в ответ на агрессию российских оккупационных сил в условиях перемирия будет принимать не руководство ВСУ, а непосредственные командиры подразделений на передовой.

Владимир Кравченко заявил, что р За текущие сутки силы ООС не зафиксировали обстрелов со стороны боевиков.

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Денис Юдин

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