Третий день перемирия на Донбассе. За текущие сутки нет обстрелов боевиками

По информации штаба, ситуация в районе проведения операции объединенных сил остается полностью контролируемой

За текущие сутки обстрелов со стороны боевиков в районе операции объединенных сил не зафиксировано. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

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Ситуация в районе проведения операции объединенных сил на 07:00 остается полностью контролируемой.

В ООС напомнили, что за минувшие сутки был зафиксирован лишь один обстрел террористами из подствольного гранатомета вблизи населенного пункта Шумы.

"Обстрел был неприцельный и носил провокационный характер, поэтому наши военные огонь в ответ не открывали", - уточнили в пресс-центре.

Потерь среди украинских военных нет.

27 июля на Донбассе начался режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. По данным штаба ООС, пророссийские боевики трижды нарушили перемирие в первый день тишины и один раз - во второй.

27 июля командующий операции объединенных сил Владимир Кравченко заявил, что р ешение об открытии огня в ответ на агрессию российских оккупационных сил на Донбассе в условиях нового "всеобъемлющего" перемирия будет принимать не руководство ВСУ, а непосредственные командиры подразделений на передовой.

Владимир Кравченко заявил, что р В первый день перемирия ОБСЕ зафиксировала 111 нарушений режима тишины: 21 взрыв, а также 90 очередей и выстрелов из стрелкового оружия.

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Арина Толина

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