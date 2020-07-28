Еще один обстрел. Как соблюдает условия перемирия вражеская сторона - ООС
28.07.2020, 13:44
Иллюстративное фото: пресс-служба президента
За этот день российские боевики еще раз нарушили режим прекращения огня, который вступил в силу с полуночи 27 июля
За текущие сутки по состоянию на 12:00 часов был зафиксирован еще один факт нарушения режима прекращения огня в луганском направлении оккупантами РФ, сообщает штаб операции объединенных сил.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Утром боевики обстреляли украинские позиции из подствольного гранатомета неподалеку от поселка Шумы. По имеющейся информации боевых потерь с украинской стороны нет.
- 22 июля в Минске договорились о полном и всеобъемлющем прекращении огня на Донбассе с 27 июля.
- 26 июля вражеские войска совершили 13 обстрелов и устроили провокацию.
- 27 июля за минувшие сутки боевики трижды нарушили условия перемирия, организовав два обстрела и одно минирование.
- На 07:00 утра 28 июля российские оккупанты вели себя тихо и не стреляли.
Читайте также: "Такое перемирие деморалиузет армию". В чем риски новых договоренностей по Донбассу
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии