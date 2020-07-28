Еще один обстрел. Как соблюдает условия перемирия вражеская сторона - ООС

За этот день российские боевики еще раз нарушили режим прекращения огня, который вступил в силу с полуночи 27 июля

За текущие сутки по состоянию на 12:00 часов был зафиксирован еще один факт нарушения режима прекращения огня в луганском направлении оккупантами РФ, сообщает штаб операции объединенных сил.

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Утром боевики обстреляли украинские позиции из подствольного гранатомета неподалеку от поселка Шумы. По имеющейся информации боевых потерь с украинской стороны нет.

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Дарья Мостовая

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