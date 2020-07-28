Штаб ООС заявил, что сегодня оккупанты на Донбассе ведут себя тихо
За вчера – три нарушения боевиками "полного и всеобъемлющего" прекращения огня на востоке. Сегодня, по информации штаба ООС, тихо
За минувшие сутки, 27 июля, гибридные российские войска трижды нарушили новое "всеобъемлющее" перемирие, а 28 июля, по состоянию на 07:00 утра, боевики уже не стреляли. Об этом говорится в утренней сводке событий в зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе.
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"Украинские защитники огонь в ответ не открывали. Потерь среди наших воинов в результате вражеских обстрелов нет", - подчеркнули в штабе ООС.
Нарушения режима тишины зафиксированы:
— в районе поселка Водяное (обстрел позициq ВСУ из гранатометов и стрелкового оружия);
— около села Пивденне (обстрел из автоматических станковых гранатометов, пулеметов и стрелкового);
— неподалеку от Новомихайловки (вблизи позиций ВСУ с помощью гранатометов удаленно установлено три противопехотные мины ПОМ-2).
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В мае 2020 года президент Владимир Зеленский, который до каденции говорил, что войну якобы можно прекратить, "просто перестав стрелять", признал, что такой способ не работает.
- 22 июля 2020-го в "Минске" договорились о "полном и всеобъемлющем" прекращении огня на Донбассе с 27 июля.
- 26 июля оккупанты совершили 13 обстрелов и устроили провокацию, а 27 июля нарушили перемирие менее чем через час после его начала.
- Вице-премьер Резников надеется, что российские военные вернутся к работе в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
- Тема дня. "Такое перемирие деморализует армию" - в чем риски новых договоренностей по Донбассу.
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