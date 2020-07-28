Штаб ООС заявил, что сегодня оккупанты на Донбассе ведут себя тихо

За вчера – три нарушения боевиками "полного и всеобъемлющего" прекращения огня на востоке. Сегодня, по информации штаба ООС, тихо

За минувшие сутки, 27 июля, гибридные российские войска трижды нарушили новое "всеобъемлющее" перемирие, а 28 июля, по состоянию на 07:00 утра, боевики уже не стреляли. Об этом говорится в утренней сводке событий в зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе.

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"Украинские защитники огонь в ответ не открывали. Потерь среди наших воинов в результате вражеских обстрелов нет", - подчеркнули в штабе ООС.

Нарушения режима тишины зафиксированы:

— в районе поселка Водяное (обстрел позициq ВСУ из гранатометов и стрелкового оружия);

— около села Пивденне (обстрел из автоматических станковых гранатометов, пулеметов и стрелкового);

— неподалеку от Новомихайловки (вблизи позиций ВСУ с помощью гранатометов удаленно установлено три противопехотные мины ПОМ-2).

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В мае 2020 года президент Владимир Зеленский, который до каденции говорил, что войну якобы можно прекратить, "просто перестав стрелять", признал, что такой способ не работает.

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Евгений Пилипенко

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