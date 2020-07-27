Боевики нарушили перемирие менее чем через час после его начала - штаб ООС

Боевики нарушили перемирие, которое вступило в силу 27 июля

Пророссийские боевики на Донбассе нарушили режим полного и всеобъемлющего прекращения огня менее чем через час после его введения в 00:00 27 июля. Об этом на брифинге сообщил командующий операцией объединенных сил Владимир Кравченко.

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"К сожалению, со стороны противника в 00:20 - 00:45 был обстрел подразделения 36-й отдельной бригады морской пехоты из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", - сказал Кравченко.



По его словам, потерь со стороны украинских военных нет. "Наши подразделения пока молчат. Тот обстрел, который был ночью, угрозы жизни и здоровью личному составу не нес", - уточнил командующий ООС.

По его словам, около 09:00 утра в полосе ответственности 79-й бригады боевики совершили три обстрела, установив три мины.

Также Кравченко добавил, что в районе Голубовского идет инженерное оборудование позиций боевиками.

22 июля Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась об установлении полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с 27 июля.

Из заявления представителя ОБСЕ Хайди Грау следует , что стрелять в ответ на провокации оккупантов на Донбассе с 27 июля можно будет только по приказу руководства ВСУ, и лишь после "безуспешной попытки использовать координационный механизм", о котором договорились в трехсторонней контактной группе.

25 июля оккупанты 15 раз обстреляли украинские позиции . Бойцы ООС не вели ответный огонь.

Путин поддержал эту договоренность, оба лидера согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима тишины. и глава страны-агрессора РФ Владимир Путин обсуждали грядущее прекращение огня. Вчера президент Владимир Зеленский

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Владислав Сердюк

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