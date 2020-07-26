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Боевики устроили 15 обстрелов, военные в ответ не стреляли: готовятся к "тишине"

26.07.2020, 08:47
Боевики устроили 15 обстрелов, военные в ответ не стреляли: готовятся к
Иллюстративное фото: пресс-служба президента

За предыдущие сутки боевики на Донбассе 15 раз нарушили режим прекращения огня

В штабе операции объединенных сил заявляют, что ситуация в районе проведения ООС полностью контролируемая, несмотря на то, что пророссийские боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня за прошедшие сутки. Об этом говорится в сообщении штаба. 

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По данным штаба, большинство обстрелов совершалось из стрелкового оружия, гранатометов и минометов калибра 82 мм, "в отдельных случаях оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 мм". Потерь среди украинских военных нет. 

"Выполняя Минские договоренности и с учетом того, что противник вел беспокоящий огонь, подразделения ВСУ огонь в ответ не открывали", - заявляют в штабе, уточняя, что военные готовятся к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня, которое вступает в силу с 00:00 27 июля 2020 года. 

В штабе напоминают, что в прошлом режим прекращения огня соблюдался только украинскими военными: "Вместе с тем, по масштабу подобных мер не было за весь период проведения АТО и ООС". Также там добавили, что за подразделениями ВСУ на первой линии обороны будут наблюдать офицеры, которые имеют боевой опыт проведения миротворческих операций в разных уголках мира. 

При этом в ведомстве уточняют, что ВСУ готовы дать должный отпор противнику в случае нарушения договоренностей, для чего были созданы соответствующие дополнительные резервы.

  • 22 июля на очередном заседании Трехсторонней контактной группы договорились о введении с 00:01 27 июля режима полного и всеобъемлющего прекращения огня в зоне боевых действий на Донбассе. 
  • Из заявления представителя ОБСЕ Хайди Грау следует, что стрелять в ответ на провокации оккупантов на Донбассе с 27 июля можно будет только по приказу руководства ВСУ, и лишь после "безуспешной попытки использовать координационный механизм", о котором договорились в трехсторонней контактной группе.
  • 23 июля президент Владимир Зеленский заявил, что соглашение о перемирии на Донбассе с 27 июля должно быть подписано лидерами стран нормандского формата.

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Владислав Сердюк
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