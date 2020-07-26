Боевики устроили 15 обстрелов, военные в ответ не стреляли: готовятся к "тишине"

За предыдущие сутки боевики на Донбассе 15 раз нарушили режим прекращения огня

В штабе операции объединенных сил заявляют, что ситуация в районе проведения ООС полностью контролируемая, несмотря на то, что пророссийские боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня за прошедшие сутки. Об этом говорится в сообщении штаба.

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По данным штаба, большинство обстрелов совершалось из стрелкового оружия, гранатометов и минометов калибра 82 мм, "в отдельных случаях оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 мм". Потерь среди украинских военных нет.

"Выполняя Минские договоренности и с учетом того, что противник вел беспокоящий огонь, подразделения ВСУ огонь в ответ не открывали", - заявляют в штабе, уточняя, что военные готовятся к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня, которое вступает в силу с 00:00 27 июля 2020 года.

В штабе напоминают, что в прошлом режим прекращения огня соблюдался только украинскими военными: "Вместе с тем, по масштабу подобных мер не было за весь период проведения АТО и ООС". Также там добавили, что за подразделениями ВСУ на первой линии обороны будут наблюдать офицеры, которые имеют боевой опыт проведения миротворческих операций в разных уголках мира.

При этом в ведомстве уточняют, что ВСУ готовы дать должный отпор противнику в случае нарушения договоренностей, для чего были созданы соответствующие дополнительные резервы.

22 июля на очередном заседании Трехсторонней контактной группы договорились о введении с 00:01 27 июля режима полного и всеобъемлющего прекращения огня в зоне боевых действий на Донбассе.

Из заявления представителя ОБСЕ Хайди Грау следует, что стрелять в ответ на провокации оккупантов на Донбассе с 27 июля можно будет только по приказу руководства ВСУ, и лишь после "безуспешной попытки использовать координационный механизм", о котором договорились в трехсторонней контактной группе.

23 июля президент Владимир Зеленский заявил, что соглашение о перемирии на Донбассе с 27 июля должно быть подписано лидерами стран нормандского формата.

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Владислав Сердюк

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