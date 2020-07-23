Перемирие на Донбассе должно быть подписано в нормандском формате - Зеленский

Президент хочет, чтобы соглашение о полном и всеобъемлющем прекращении огня подписали в нормандском формате Франция, Германия и РФ

Президент Владимир Зеленский заявил, что соглашение о полном и всеобъемлющем прекращении огня на линии разграничения в Донбассе с 27 июля должно быть подписано лидерами стран нормандского формата. Об этом он сказал на брифинге у КПВВ Станица Луганская, сообщает пресс-служба ОП.

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"У нас действительно много профессионалов, которые находятся в постоянных переговорах в формате заседания ТКГ, и которые договорились об очень серьезном шаге для всей нашей страны - постоянном прекращении огня. Этот документ сейчас ожидает подписания всех сторон нормандской группы. Верю в то, что все стороны - Украина, Франция, Германия и РФ - подпишут, и с 27 числа, верю, что может наступить момент, когда будет постоянное прекращение огня", - сказал Зеленский.

"Президент отметил, что соглашение будет подписано лидерами стран "Нормандской четверки", что повышает статус этих договоренностей", - сказано в сообщении ОП.

22 июля на очередном заседании Трехсторонней контактной группы договорились о введении с 00:01 27 июля режима полного и всеобъемлющего прекращения огня в зоне боевых действий на Донбассе.

Из заявления представителя ОБСЕ Хайди Грау следует, что стрелять в ответ на провокации оккупантов на Донбассе с 27 июля можно будет только по приказу руководства ВСУ, и лишь после "безуспешной попытки использовать координационный механизм", о котором договорились в трехсторонней контактной группе.

Экс-советник секретаря СНБО Сергей Сивохо утверждает , что в документе "предусмотрены меры дисциплинарного воздействия к нарушителям приказа".

На вопрос о том, кто со стороны боевиков будет нести ответственность за нарушение перемирия, Зеленский сказал , что последние договоренности об условиях прекращения огня - "обобщенное заявление", которое в дальнейшем должны конкретизировать на переговорах в минском формате.

Вадим Ребрина

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