Зеленский и Таран - об ответном огне в условиях нового перемирия на Донбассе

Зеленский сказал, что последние договоренности в Минске - "обобщенное заявление", которое в дальнейшем должны конкретизировать на переговорах

Украинские военные не будут молчать в ответ на обстрелы со стороны боевиков на Донбассе. Об этом на брифинге в районе Станицы Луганской заявил президент Владимир Зеленский.

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"У нас в Украине никто ничего не ждет. Вы знаете, что когда по нам стреляют — мы всегда отвечаем, и очень мощно. Поэтому не нужно ничего искать, какой-то зрады", - сказал Зеленский, комментируя последние договоренности о прекращении огня, достигнутые в рамках минской трехсторонней группы.

Министр обороны Андрей Таран подтвердил слова президента. "Никто не собирается ждать, пока нас будут убивать. Существует статья 51 устава ООН, которая дает право защищаться. Но речь идет теперь о реальной возможности остановить огонь с обеих сторон. Этот документ, который был согласован вчера, как раз дает возможность всем показать свою политическую волю. У нас в Украине такая политическая воля действительно есть, надеемся, что другая сторона также сможет показать наличие политической воли", - сказал он.

На вопрос о том, кто со стороны боевиков будет нести ответственность за нарушение перемирия, Зеленский сказал, что последние договоренности об условиях прекращения огня - "обобщенное заявление", которое в дальнейшем должны конкретизировать на переговорах в минском формате.

"Это просто обобщенное заявление. Детально по этому заявлению мы должны идти в минском формате. Такая есть договоренность - в минском формате все детально должно быть выписано, каждый человек, кто отвечает, когда, как передается эта информация, то есть это будет отдельная история, она будет очень длинная. Это был первый шаг... Если все первый шаг сейчас подпишут, то все подпишут и второй шаг. Для нас это самое главное — чтобы что-то у нас с вами было на бумаге, кроме просто пункта о прекращении огня..." - сказал Зеленский.

По его словам, украинская сторона хочет "расшифровки каждого пункта Минска". "И тогда мы будем видеть, в состоянии это выполнить или нет..." - сказал президент.

22 июля на очередном заседании Трехсторонней контактной группы договорились о введении с 00:01 27 июля режима полного и всеобъемлющего прекращения огня в зоне боевых действий на Донбассе.

Из заявления представителя ОБСЕ Хайди Грау следует, что стрелять в ответ на провокации оккупантов на Донбассе с 27 июля можно будет только по приказу руководства ВСУ, и лишь после "безуспешной попытки использовать координационный механизм", о котором договорились в трехсторонней контактной группе.

Экс-советник секретаря СНБО Сергей Сивохо утверждает , что в документе "предусмотрены меры дисциплинарного воздействия к нарушителям приказа".

Вадим Ребрина

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