Хомчак о прекращении огня: Не поддавайтесь панике, ВСУ готовы дать отпор
Главнокомандующий надеется, что попытка обеспечить глобальное перемирие даст возможность политикам двигаться дальше для достижения мира
Не следует поддаваться управляемым провокациям и гибридным проявлениям паники вокруг прекращения огня на Донбассе, которое должно начаться 27 июля. Об этом говорится в заявлении главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, опубликованном в Facebook Генштаба.
Хомчак настаивает, что режим тишины не лишает украинских военнослужащих права действовать в ответ в случае нарушения противником договоренностей.
"Еще раз подчеркиваю, что меры полного и всеобъемлющего прекращения огня не лишают военнослужащих, в случае нарушения договоренностей противником, действовать в соответствии с нормами международного права и национального законодательства Украины в случае не только наступательных, но и провокационных действий, проведения диверсионно-разведывательных операций и создания угрозы жизни и здоровью военнослужащих, гражданского населения, повреждения или уничтожения инфраструктуры", - подчеркивается в заявлении.
По словам Хомчака, Вооруженные силы Украины готовы дать должный отпор противнику в случае нарушения договоренностей, для чего созданы соответствующие дополнительные резервы.
"Призываю не поддаваться управляемым провокациям, гибридным проявлениям паники, сохранять спокойствие и объединяться вокруг своего войска и своих защитников", - заявил главнокомандующий ВСУ.
Он заверил, что Вооруженные силы всегда будут преданы присяге украинскому народу, и выразил надежду, что "масштабная фундаментальная попытка обеспечить глобальное перемирие даст возможность нашим политикам и дипломатам, укрепляя обороноспособность государства, двигаться дальше для достижения долгожданного мира".
- 22 июля Трехсторонняя контактная группа во время заседания договорилась об установлении полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с 27 июля.
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