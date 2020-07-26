Хомчак о прекращении огня: Не поддавайтесь панике, ВСУ готовы дать отпор

Главнокомандующий надеется, что попытка обеспечить глобальное перемирие даст возможность политикам двигаться дальше для достижения мира

Не следует поддаваться управляемым провокациям и гибридным проявлениям паники вокруг прекращения огня на Донбассе, которое должно начаться 27 июля. Об этом говорится в заявлении главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, опубликованном в Facebook Генштаба.

Хомчак настаивает, что режим тишины не лишает украинских военнослужащих права действовать в ответ в случае нарушения противником договоренностей.

"Еще раз подчеркиваю, что меры полного и всеобъемлющего прекращения огня не лишают военнослужащих, в случае нарушения договоренностей противником, действовать в соответствии с нормами международного права и национального законодательства Украины в случае не только наступательных, но и провокационных действий, проведения диверсионно-разведывательных операций и создания угрозы жизни и здоровью военнослужащих, гражданского населения, повреждения или уничтожения инфраструктуры", - подчеркивается в заявлении.

По словам Хомчака, Вооруженные силы Украины готовы дать должный отпор противнику в случае нарушения договоренностей, для чего созданы соответствующие дополнительные резервы.

"Призываю не поддаваться управляемым провокациям, гибридным проявлениям паники, сохранять спокойствие и объединяться вокруг своего войска и своих защитников", - заявил главнокомандующий ВСУ.

Он заверил, что Вооруженные силы всегда будут преданы присяге украинскому народу, и выразил надежду, что "масштабная фундаментальная попытка обеспечить глобальное перемирие даст возможность нашим политикам и дипломатам, укрепляя обороноспособность государства, двигаться дальше для достижения долгожданного мира".

22 июля Трехсторонняя контактная группа во время заседания договорилась об установлении полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с 27 июля.

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Наталия Медведева

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