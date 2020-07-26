Украинские миротворцы ООН прибывают на Донбасс контролировать соблюдение тишины
По данным штаба, такой шаг позволит не отвлекать личный состав подразделений объединенных сил от выполнения боевых задач
Украинские военнослужащие с опытом участия в миротворческих миссиях ООН начинают прибывать в зону операции объединенных сил для контроля за соблюдением режима прекращения огня на Донбассе, который должен начаться с 27 июля. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.
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"На первую линию нашей обороны в Донецкой и Луганской областях начинают прибывать специально командированные украинские военнослужащие, большинство из которых имеют большой боевой опыт и непосредственно занимались профильными вопросами во время участия в миротворческих миссиях под эгидой ООН", - говорится в сообщении.
По данным штаба, такой шаг позволит не отвлекать личный состав подразделений объединенных сил от выполнения боевых задач и предотвратить вероятные провокации, при этом не избавит украинских воинов возможности для самозащиты, как это гарантирует 51 статья Устава ООН.
В штабе ООС еще раз подчеркнули, что ВСУ готовы дать должный отпор противнику в случае нарушения договоренностей, для чего в командовании объединенных сил созданы соответствующие дополнительные резервы.
- 22 июля Трехсторонняя контактная группа во время заседания договорилась об установлении полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с 27 июля.
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