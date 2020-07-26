Украинские миротворцы ООН прибывают на Донбасс контролировать соблюдение тишины

По данным штаба, такой шаг позволит не отвлекать личный состав подразделений объединенных сил от выполнения боевых задач

Украинские военнослужащие с опытом участия в миротворческих миссиях ООН начинают прибывать в зону операции объединенных сил для контроля за соблюдением режима прекращения огня на Донбассе, который должен начаться с 27 июля. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"На первую линию нашей обороны в Донецкой и Луганской областях начинают прибывать специально командированные украинские военнослужащие, большинство из которых имеют большой боевой опыт и непосредственно занимались профильными вопросами во время участия в миротворческих миссиях под эгидой ООН", - говорится в сообщении.

По данным штаба, такой шаг позволит не отвлекать личный состав подразделений объединенных сил от выполнения боевых задач и предотвратить вероятные провокации, при этом не избавит украинских воинов возможности для самозащиты, как это гарантирует 51 статья Устава ООН.

В штабе ООС еще раз подчеркнули, что ВСУ готовы дать должный отпор противнику в случае нарушения договоренностей, для чего в командовании объединенных сил созданы соответствующие дополнительные резервы.

22 июля Трехсторонняя контактная группа во время заседания договорилась об установлении полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с 27 июля.

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.