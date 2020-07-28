Украина надеется, что Россия вернется к контролю прекращения огня на Донбассе

Возврат России в состав СЦКК позволит двигаться к деэскалации, считает вице-премьер Алексей Резников

Украина надеется, что российские военные вернутся к работе в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Об этом заявил вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в комментарии Hromadske.

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"У нас есть надежда, что будет возобновлена работа СЦКК и российские офицеры, военные вернутся в его состав, потому что это, исходя из опыта других военных конфликтов, механизм, который работает", - рассказал Резников.

Возврат России в СЦКК позволит двигаться в сторону постоянного режима тишины и деэскалации, считает он.

По словам вице-премьера, российская сторона не отказывается от участия в СЦКК, но выдвигает требования, которые обговариваются. Резников заявил, что существует дипломатический путь, который позволяет офицерам российской армии работать в СЦКК.

4 сентября 2019 года украинская сторона заявляла о необходимости возвращения представителей России в СЦКК.

Вчера на Донбассе начался режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

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Денис Юдин

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