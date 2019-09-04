Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Минск: Украина настаивает на возврате представителей РФ в СЦКК

Минск: Украина настаивает на возврате представителей РФ в СЦКК - Фото
Второй президент Украины Леонид Кучма (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
04.09.2019, 19:41

За истекшие две недели зафиксировано увеличение количества нарушений режима тишины со стороны боевиков

Украинская сторона настаивает на возвращении представителей России к работе в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК). Об этом по итогам работы в Минске 4 сентября Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию в Донбассе сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Этот двусторонний украинско-российский механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня целесообразно восстановить", - написала Олифер.

Потребность в возвращении российских офицеров в СЦКК украинская сторона мотивирует тем, что за истекшие две недели зафиксировано увеличение количества нарушений режима тишины со стороны боевиков, в том числе с применением оружия, запрещенного минского договоренностями.

Российские представители в СЦКК оставили Украину 19 декабря 2017 года. Москва заявляла тогда, что это решение принято из-за "напряженной морально-психологической обстановки.

С 1 января 2018 года Украина ввела новый порядок въезда и пребывания граждан России на своей территории, согласно которому те должны заблаговременно сообщать свои подробные персональные данные украинской власти. Россия указывала, что эта норма "не соответствует положениям соглашения между правительствами РФ и Украины о безвизовых поездках граждан двух стран от 16 января 1997 года и является неприемлемой для российских военнослужащих".

  • 3 сентября в результате обстрелов боевиками четверо украинских военных получили ранения.
  • С 21 июля 2019 года, когда было объявлено о "полном прекращении огня", в Донбассе погибли уже девять военнослужащих.
  • LIGA.net шестой год подряд ведет непрерывную хронику событий гибридной войны России против Украины на востоке нашей страны.

Читайте также: Сайдик назвал последнее перемирие в Донбассе "самым действенным"

Напишите нам
Донбасс сцкк обсе
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 