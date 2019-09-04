Минск: Украина настаивает на возврате представителей РФ в СЦКК

Второй президент Украины Леонид Кучма (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Украинская сторона настаивает на возвращении представителей России к работе в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК). Об этом по итогам работы в Минске 4 сентября Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию в Донбассе сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Этот двусторонний украинско-российский механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня целесообразно восстановить", - написала Олифер.

Потребность в возвращении российских офицеров в СЦКК украинская сторона мотивирует тем, что за истекшие две недели зафиксировано увеличение количества нарушений режима тишины со стороны боевиков, в том числе с применением оружия, запрещенного минского договоренностями.

Российские представители в СЦКК оставили Украину 19 декабря 2017 года. Москва заявляла тогда, что это решение принято из-за "напряженной морально-психологической обстановки.

С 1 января 2018 года Украина ввела новый порядок въезда и пребывания граждан России на своей территории, согласно которому те должны заблаговременно сообщать свои подробные персональные данные украинской власти. Россия указывала, что эта норма "не соответствует положениям соглашения между правительствами РФ и Украины о безвизовых поездках граждан двух стран от 16 января 1997 года и является неприемлемой для российских военнослужащих".

3 сентября в результате обстрелов боевиками четверо украинских военных получили ранения.

С 21 июля 2019 года, когда было объявлено о "полном прекращении огня", в Донбассе погибли уже девять военнослужащих.

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