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Сайдик назвал последнее перемирие в Донбассе "самым действенным"

Сайдик назвал последнее перемирие в Донбассе "самым действенным" - Фото
Мартин Сайдик (фото - flickr.com/photos/unisgeneva)
22.08.2019, 06:22

По данным ОБСЕ, за последний месяц не погиб ни один мирный житель в Донбассе

Начавшееся с 21 июля 2019 года перемирие в Донбассе является самым действенным по сравнению с предыдущими. Об этом говорится в заявлении спецпредставителя ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика.

"Перемирие, согласованное ТКГ и вступившее в силу 21 июля 2019 года продолжает приносить плоды. По сравнению с другими перемириями, объявленными ранее, оно является самым действенным. Сегодня, спустя 30 дней с начала перемирия, среднее число нарушений режима прекращения огня остается значительно ниже по сравнению с этим показателем до его вступления в силу", - отметил Сайдик.

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По данным ОБСЕ, с начала перемирия не было зарегистрировано ни одной гражданской жертвы вследствие обстрелов, один человек был ранен. "Это явно доказывает важность принимаемых нами соглашений о перемирии. Я еще раз настоятельно призываю все стороны и далее полностью соблюдать эти обязательства, особенно ввиду начала учебного года", - подчеркнул Сайдик.

Главной темой  вчерашнего заседания ТКГ была подготовка к ремонту моста в Станице Луганской. Участники ТКГ согласовали дальнейшие необходимые для этого шаги. "В частности, стороны уже (22 августа, - ред.) обменяются через меня письменными сообщениями об окончании разминирования и о готовности начать ремонтные работы, включая устранение фортификационных сооружений. Кстати, я получил эти сообщения от украинской стороны", - уточнил Сайдик.

  • С 21 июля 2019 года, когда было объявлено о "полном прекращении огня", в Донбассе погибли уже девять военнослужащих.
  • LIGA.net шестой год подряд ведет непрерывную хронику событий гибридной войны России против Украины на востоке нашей страны.

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