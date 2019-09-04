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"Бессрочное перемирие". В Донбассе ранены четверо военных

"Бессрочное перемирие". В Донбассе ранены четверо военных - Фото
Фото: скриншот видео
04.09.2019, 07:54

По данным штаба ООС, боевики десять раз нарушили режим прекращения огня в течение последних суток

За минувшие сутки в результате обстрелов боевиками четверо украинских военных получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил.

Боевики десять нарушили режим прекращения огня из запрещенного минского соглашениями оружия - минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" террористы шесть раз обстреляли позиции ВСУ: два раза возле Павлополя - из гранатометов и пулеметов; Новогнатовки - из пулеметов; около Водяного – из минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; Новотроицкого - из гранатометов и пулеметов; Гнутово - из станкового противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано четыре обстрела террористами: дважды вблизи Троицкого – из минометов калибра 82 мм, а также гранатомета и пулеметов; Крымского - из стрелкового оружия; Попасной - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

С начала текущих суток террористы один раз нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

  • С 21 июля 2019 года, когда было объявлено о "полном прекращении огня", в Донбассе погибли уже девять военнослужащих.
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