"Бессрочное перемирие". В Донбассе ранены четверо военных

Фото: скриншот видео

За минувшие сутки в результате обстрелов боевиками четверо украинских военных получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил.

Боевики десять нарушили режим прекращения огня из запрещенного минского соглашениями оружия - минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" террористы шесть раз обстреляли позиции ВСУ: два раза возле Павлополя - из гранатометов и пулеметов; Новогнатовки - из пулеметов; около Водяного – из минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; Новотроицкого - из гранатометов и пулеметов; Гнутово - из станкового противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано четыре обстрела террористами: дважды вблизи Троицкого – из минометов калибра 82 мм, а также гранатомета и пулеметов; Крымского - из стрелкового оружия; Попасной - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

С начала текущих суток террористы один раз нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

С 21 июля 2019 года, когда было объявлено о "полном прекращении огня", в Донбассе погибли уже девять военнослужащих.

LIGA.net шестой год подряд ведет непрерывную хронику событий гибридной войны России против Украины на востоке нашей страны.

Читайте также: Сайдик назвал последнее перемирие в Донбассе "самым действенным"