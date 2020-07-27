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Командующий ООС приказал полностью прекратить огонь на Донбассе

27.07.2020, 09:05
Командующий ООС приказал полностью прекратить огонь на Донбассе - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ

Меры по соблюдению "тишины" на Донбассе вступили в силу с сегодняшнего дня

26 июля командующий операцией объединенных сил Сергей Наев выдал приказ о соблюдении полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. Об этом сообщает штаб ООС. 

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"В соответствии с решением Трехсторонней контактной группы от 22 июля 2020 года Командование Объединенных сил сообщает, что 26 июля 2020 выдан приказ командующего Объединенных сил о соблюдении полного и всеобъемлющего режима прекращения огня", - заявили в штабе.

Этот приказ о прекращении огня соответствует мерам, которые были определены ТКГ и вступили в силу с 00:00 часов 27 июля, заявили в штабе.

Ежедневная утренняя сводка об обстрелах украинских военных со стороны пророссийских боевиков утром 27 июля не была опубликована.

ОБНОВЛЕНО В 09:36. Цензор.нет опубликовал фото приказа Наева.

  • 22 июля Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась об установлении полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с 27 июля.
  • Из заявления представителя ОБСЕ Хайди Грау следует, что стрелять в ответ на провокации оккупантов на Донбассе с 27 июля можно будет только по приказу руководства ВСУ, и лишь после "безуспешной попытки использовать координационный механизм", о котором договорились в трехсторонней контактной группе.
  • 25 июля оккупанты 15 раз обстреляли украинские позиции. Бойцы ООС не вели ответный огонь.
  • Вчера президент Владимир Зеленский и глава страны-агрессора РФ Владимир Путин обсуждали грядущее прекращение огня. Путин поддержал эту договоренность, оба лидера согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима тишины.

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Владислав Сердюк
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