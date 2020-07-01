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Хроника войны России против Украины: июль 2020 года - Фото

Хроника войны России против Украины: июль 2020 годаLive

Хроника войны России против Украины: июль 2020 годаLive
01.07.2020, 12:00
47
Иллюстративное фото: 57InfantryBrigade/Facebook

Гибридная армия России после захвата Крыма вторглась на украинский Донбасс. Необъявленная российско-украинская война в отдельных районах Донецкой и Луганской областей длится уже более пяти лет. Кремлю удалось сформировать в ОРДЛО марионеточные анклавы боевиков, объединенных в террористических организациях ДНР и ЛНР, и установить в Донецке и Луганске оккупационные администрации.

Получая из России деньги и оружие, в том числе бронетехнику, реактивную артиллерию и современные комплексы разведки, россияне с коллаборационистами, помимо позиций ВСУ, время от времени обстреливают и жилые районы.

LIGA.net ведет хронику этой войны с первых дней нападения России. В начале марта в Песках и под Авдеевкой произошли тяжелые "точечные" бои.

Хроники за февраль/март/апрельмайиюньиюльавгустсентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь 2019 года, а также за январь, февральмартапрель, май, июнь 2020-го.

01.07.2020
09:55

Около временно оккупированного Донецка бойцы ВСУ повторно уничтожили позицию противника: ликвидированы четверо боевиков, тяжело ранены трое их подельников, взорван склад боеприпасов, а также выведен из строя крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие. Видео операции выложили в YouTube бойцы подразделения К-2 из 54-й отдельной мехбригады им. гетьмана Мазепы.

09:04

Боевики террористической организации ДНР задержали украинского патриота Григория Синченко, который 21 мая совершил побег из подвала, где его пытали, сообщила его мать Татьяна Гулевская.

07:48

Пропуск украинцев на линии разграничения осуществляется только в Станице Луганской, боевики продолжают блокировать работу пунктов пропуска Марьинка и Новотроицкое, сообщили в Госпогранслужбе.

07:42

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 25 июня вертолеты Ми-8 и Ми-17 на неподконтрольных участках украино-российской границы в районе пунктов пропуска Донецк и Гуково, сообщила пресс-служба миссии.

07:38

За минувшие сутки боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня. Двое военных получили ранения.

По данным разведки, 30 июня ВСУ ранили трех террористов.

С начала текущих суток вооруженные формирования РФ активности не проявляли, потерь среди украинских военных нет, сообщает штаб операции объединенных сил.

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Теги: боевики, ВСУ, война, Донбасс, ордло, хроника, июль 2020 года
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