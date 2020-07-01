Гибридная армия России после захвата Крыма вторглась на украинский Донбасс. Необъявленная российско-украинская война в отдельных районах Донецкой и Луганской областей длится уже более пяти лет. Кремлю удалось сформировать в ОРДЛО марионеточные анклавы боевиков, объединенных в террористических организациях ДНР и ЛНР, и установить в Донецке и Луганске оккупационные администрации.
Получая из России деньги и оружие, в том числе бронетехнику, реактивную артиллерию и современные комплексы разведки, россияне с коллаборационистами, помимо позиций ВСУ, время от времени обстреливают и жилые районы.
LIGA.net ведет хронику этой войны с первых дней нападения России. В начале марта в Песках и под Авдеевкой произошли тяжелые "точечные" бои.
Хроники за февраль/март/апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь 2019 года, а также за январь, февраль, март, апрель, май, июнь 2020-го.
Около временно оккупированного Донецка бойцы ВСУ повторно уничтожили позицию противника: ликвидированы четверо боевиков, тяжело ранены трое их подельников, взорван склад боеприпасов, а также выведен из строя крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие. Видео операции выложили в YouTube бойцы подразделения К-2 из 54-й отдельной мехбригады им. гетьмана Мазепы.
Боевики террористической организации ДНР задержали украинского патриота Григория Синченко, который 21 мая совершил побег из подвала, где его пытали, сообщила его мать Татьяна Гулевская.
Пропуск украинцев на линии разграничения осуществляется только в Станице Луганской, боевики продолжают блокировать работу пунктов пропуска Марьинка и Новотроицкое, сообщили в Госпогранслужбе.
Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 25 июня вертолеты Ми-8 и Ми-17 на неподконтрольных участках украино-российской границы в районе пунктов пропуска Донецк и Гуково, сообщила пресс-служба миссии.
За минувшие сутки боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня. Двое военных получили ранения.
По данным разведки, 30 июня ВСУ ранили трех террористов.
С начала текущих суток вооруженные формирования РФ активности не проявляли, потерь среди украинских военных нет, сообщает штаб операции объединенных сил.