Из тела погибшего медика вытащили органы, а раненный боец истек кровью - ООС

В командовании ООС рассказали подробности о погибшем военном медике и раненном бойце, который умер от потери крови

13 июля при попытке забрать тело бойца, который подорвался на мине возле Зайцево, обстреляли эвакуационную группу Вооруженных сил Украины. В результате обстрела погиб военный медик Николай Ильин, а также получил ранения сержант Ярослав Журавель. Позже раненный истек кровью, а тело медика перед передачей украинской стороне разрезали, сообщило ВВС со ссылкой на комментарии Операции объединенных сил.

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После того как Журавель был ранен, украинская сторона несколько раз через Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ обращалась к российским боевикам с просьбой предоставить возможность забрать раненного, у которого были "соответствующие белые метки, означающие причастность к эвакуационной группе". С российской стороны просьбы боевиками отклонялись.

По словам командования ООС, враги самостоятельно вели поиски сержанта и затягивали время, что привело к трагическим последствиям - не получив своевременной медицинской помощи, украинский военнослужащий Ярослав Журавель истек кровью и умер.

Тело же военного медика Николая Ильина боевики перед тем, как передать украинской стороне, разрезали - из-за чего провести судебно-медицинскую экспертизу и определить из какого оружия он был убит, стало невозможным. "Поврежденные органы и кости, а также элементы убийства были изъяты представителями российских оккупантов в морге Горловки", - сообщили в ООС.

Прокомментировали в командовании Операции объединенных сил и использование боевиками противопехотной мины ПОМ-2, которая была обнаружена эвакуационной группой.

"Такие мины запрещены Оттавской конвенцией и изготавливаются исключительно в Российской Федерации. ПОМ-2 устанавливают дистанционно, период ее самоликвидации от 4 до 100 часов", - отмечают в пресс-службе ООС.

Такие мины ставят за гранатометами РПГ-17, радиус сплошного поражения - до 16 метров. Срабатывают они, когда человек цепляет одну из четырех тонких ниток длиной до десяти метров каждая.

Дарья Мостовая

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