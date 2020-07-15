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Оккупанты отдали тело погибшего под Зайцевым украинского воина

15.07.2020, 15:58
Оккупанты отдали тело погибшего под Зайцевым украинского воина - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба президента

Боевики на Донбассе отдали тело украинского воина, который был убит террористами из засады

Оккупанты на Донбассе вернули тело военнослужащего Вооруженных сил Украины, который погиб 13 июля вблизи населенного пункта Зайцево. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции объединенных сил.

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"Сейчас идет подготовка к транспортировке тела воина к месту захоронения и проведения ритуала почитания павшего украинского Героя", - говорится в сообщении.

Наталия Софиенко
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