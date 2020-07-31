Кравчук о переговорах минской ТКГ по Донбассу: Будем идти на компромиссы
Новоназначенный глава Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук подчеркнул, что "миссия одна - закончить войну"
Новый глава украинской делегации в минской трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что готов идти на компромиссы на переговорах ради достижения мира на Донбассе. Об этом он сказал вчера, 30 июля, в интервью РБК-Украина.
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"Миссия у нас у всех одна – и у меня, и у вас, и у всех, кто любит Украину и эту землю. Миссия одна – закончить войну и, чтобы в Украине царил мир, чтобы мы жили спокойно: без крови, без ужасов, без потерь, без разрушений. Такая у меня миссия остается, чтобы на Донбассе и в Украине был мир. Я буду делать для этого все, что смогу. Будем идти на компромиссы", - отметил Кравчук.
Говоря о том, какие компромиссы он имеет в виду, Кравчук уточнил, что это "компромиссы – как управлять ситуацией".
"Есть вещи, которые компромиссам не поддаются – это суверенитет, территориальная целостность, независимость, неприкосновенность границ. Этот вопрос не обсуждается", - подчеркнул Кравчук.
По его словам, эти вопросы определены заранее принципами международного права.
Отвечая на вопрос, будет ли идти на компромиссы по особому статусу Донбасса, Кравчук сказал: "Есть статус Донбасса, а есть статус управления территорией Донбасса, статус местного самоуправления, есть политический статус Донбасса. Я буду выступать за то, чтобы от общих слов переходить к конкретным действиям. Чтобы это было управление, которое принесет пользу людям, которые там живут, и люди почувствуют, что они являются хозяевами своей земли".
- 28 июля 2020-го второй президент Леонид Кучма вышел из переговорной минской группы. 29 июля глава государства Зеленский сообщил, что в список кандидатов - Кравчук, вице-премьер Резников и еще несколько человек.
- Позднее Кравчук заявил, что ему пока не предлагали возглавить украинскую переговорную группу, но сегодня, 30 июля, он должен был посетить Офис президента.
- 30 июля первого президента Украины Леонида Кравчука назначили главой украинской делегации в трехсторонней контактной группе на минских переговорах по Донбассу.
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