На Банковой обсуждают возможность подключения к минскому переговорному процессу первого президента Леонида Кравчука

Первый президент Леонид Кравчук может прийти на смену предшественнику в Трехсторонней контактной группе Леониду Кучме - со вчерашнего дня экс-главе украинской делегации по ситуации на Донбассе. О возможности такого назначения заявил на брифинге президент Владимир Зеленский.

По его словам, в процессе отбора главного переговорщика от Украины в минский процесс "нужно найти баланс".

"Это человек, с которым разговаривает Россия, которого - самое главное! - уважают в Украине, он может доминировать за столом переговоров, может среагировать, не предать Украину в очень сложные моменты. <...> Человек с опытом, который не "правый" и не "левый", а центрист, балансирует, и его уважает большинство населения как на востоке, так и на западе", - пояснил глава государства.

Зеленский щелкнул пальцами и сказал, что выбор такого переговорщика для него - "не просто щелчок". Он отметил, что есть несколько претендентов: "Один из них - наш вице-премьер Алексей Резников (сейчас врио главы делегации Украины в "Минске", – ред.). Скажу честно, мы также разговариваем с первым президентом Леонидом Макаровичем Кравчуком. Есть еще пара кандидатов", - сообщил глава государства.

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Он добавил, что все перечисленные даже без такого назначения "все равно будут в группе - или советниками, или одними из руководителей направление". Президент уточнил, что назначение состоится в ближайшие дни.

С позицией Кравчука по формуле Штайнмайера для временно оккупированного Донбасса можно ознакомиться здесь.

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Евгений Пилипенко

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