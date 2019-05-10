Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
10.05.2019, 22:47

Леонид Кравчук дал три совета Владимиру Зеленскому: видео

Леонид Кравчук дал три совета Владимиру Зеленскому: видео - Фото
Фото: скриншот видео

Рекомендации касаются формирования правительства

Реклама
Реклама

Первый президент Украины Леонид Кравчук дал три совета избранному президенту Владимиру Зеленскому. Свои рекомендации он озвучил в эфире телеканала 112 Украина.

Реклама

"Прежде всего: власть должна измениться вся, независимо от того, плохая она или хорошая. Приходит новый президент - формирует новую власть. Не может быть такого, что пришел один президент, а все, которые были, остались, - сказал Кравчук. - Приходит новая власть и несет полную ответственность за ситуацию".

Второй совет от первого президента - не спешить с принятием кадровых решений, человека можно назначать на должность только после глубокого всестороннего изучения.

Третье. "Не должно быть во власти сватов, братьев, кумовьев, бизнес-партнеров. Влада - это преданность народу Украины", - сказал Кравчук.

23 апреля Кравчук заявил, что новоизбранному президенту необходимо "налаживать человеческие отношения" с людьми в Крыму, в том числе снять "все блокады".

Отправить:
Распечатать:
Теги: Леонид Кравчук, Владимир Зеленский
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 