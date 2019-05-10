Леонид Кравчук дал три совета Владимиру Зеленскому: видео

Фото: скриншот видео

Первый президент Украины Леонид Кравчук дал три совета избранному президенту Владимиру Зеленскому. Свои рекомендации он озвучил в эфире телеканала 112 Украина.

Реклама

"Прежде всего: власть должна измениться вся, независимо от того, плохая она или хорошая. Приходит новый президент - формирует новую власть. Не может быть такого, что пришел один президент, а все, которые были, остались, - сказал Кравчук. - Приходит новая власть и несет полную ответственность за ситуацию".

Второй совет от первого президента - не спешить с принятием кадровых решений, человека можно назначать на должность только после глубокого всестороннего изучения.

Третье. "Не должно быть во власти сватов, братьев, кумовьев, бизнес-партнеров. Влада - это преданность народу Украины", - сказал Кравчук.

23 апреля Кравчук заявил, что новоизбранному президенту необходимо "налаживать человеческие отношения" с людьми в Крыму, в том числе снять "все блокады".