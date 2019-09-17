Кравчук: Украина не соглашалась на реализацию формулы Штайнмайера

Леонид Кравчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Формула Штайнмайера является одной из рекомендаций для Украины по урегулированию конфликта в Донбассе, и решение о ее приемлемости украинская власть должна принимать, учитывая нынешнюю внутреннюю и международную ситуацию. Об этом заявил первый президент Леонид Кравчук на презентации своей новой книги, передает Укринформ.

"Я знаю об эту формулу и могу вам сказать, что Украина не давала согласия на ее реализацию. Это предложение, которое рекомендуется Украины, а мы ее приложить к Украине, в Донбасс, в Крым, в той ситуации, которая складывается для Украины, и сказать, подходит она или нет", - отметил Кравчук.

По его мнению, Украине нужно выработать собственную концепцию урегулирования конфликта в Донбассе и "не ходить за концепциями то в Брюссель, то в Вашингтон, то в Берлин, то, как раньше, в Кремль".

"Надо ходить за концепциями на киевскую Владимирскую горку - там все можно найти. Там состоялось крещение, там состоялся цивилизационный прорыв", - резюмировал первый президент.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что формула Штайнмайера и все пункты Минских соглашений будут рассматриваться на саммите нормандской четверки.

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