Данилов: На место Кучмы в Минске есть несколько кандидатов

По словам секретаря СНБО, Кучма в дальнейшем будет делиться опытом относительно переговорного процесса с Россией

На место Леонида Кучмы в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе рассматриваются несколько кандидатов. Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телеканала Украина 24.

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"Я не могу сейчас сказать, кто будет на замену. Есть несколько вариаций, до тех пор, пока не будет окончательного решения, я не могу назвать кандидатуры. Конечно, кандидатуры были с самого начала, потому что с Леонидом Даниловичем договаривались, что будет определенный период, когда он должен уйти", – сказал Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что Кучма в дальнейшем будет делиться опытом относительно переговорного процесса с Россией.

"Леониду Даниловичу 81 год, это очень опытный человек, очень много понимает процессов, которые происходят не только в отношениях Украина и Россия, но и отношениях, которые происходят вообще в мире ... Понимая государственную позицию Леонида Даниловича, я не верю, что он может полностью отстраниться от этих процессов. Он обязательно будет помогать", - сказал Данилов.

Наталия Медведева

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