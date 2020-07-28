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Данилов: На место Кучмы в Минске есть несколько кандидатов

28.07.2020, 21:28
Данилов: На место Кучмы в Минске есть несколько кандидатов - Фото
Алексей Данилов (Фото: LIGA.net)

По словам секретаря СНБО, Кучма в дальнейшем будет делиться опытом относительно переговорного процесса с Россией

На место Леонида Кучмы в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе рассматриваются несколько кандидатов. Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телеканала Украина 24.

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"Я не могу сейчас сказать, кто будет на замену. Есть несколько вариаций, до тех пор, пока не будет окончательного решения, я не могу назвать кандидатуры. Конечно, кандидатуры были с самого начала, потому что с Леонидом Даниловичем договаривались, что будет определенный период, когда он должен уйти", – сказал Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что Кучма в дальнейшем будет делиться опытом относительно переговорного процесса с Россией.

"Леониду Даниловичу 81 год, это очень опытный человек, очень много понимает процессов, которые происходят не только в отношениях Украина и Россия, но и отношениях, которые происходят вообще в мире ... Понимая государственную позицию Леонида Даниловича, я не верю, что он может полностью отстраниться от этих процессов. Он обязательно будет помогать", - сказал Данилов.

  • В октябре 2019-го Кучма заявлял, что формула Штайнмайера не приведет к миру на Донбассе, а может вообще "сдать нас с потрохами".
  • В конце мая 2020-го Зеленский сообщил, что Кучма просил снять его с должности и передать полномочия главы делегации в ТКГ министру по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексею Резникову.
  • 28 июля в Офисе президента объявили, что Кучма выходит из Трехсторонней контактной группы.
Наталия Медведева
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