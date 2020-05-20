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Зеленский рассказал, с какой просьбой к нему обращался Кучма

Зеленский рассказал, с какой просьбой к нему обращался Кучма - Фото
Владимир Зеленский и Леонид Кучма (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
20.05.2020, 12:01

Президент Владимир Зеленский говорит, что Леонид Кучма предлагал передать полномочия главы украинской делегации в ТКГ министру Алексею Резникову

Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (Украина, Россия, ОБСЕ) по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма просил президента Владимира Зеленского снять его с этого поста. Об этом сегодня заявил президент на пресс-конфереции, отвечая на вопрос, почему Кучма с марта этого года якобы не берет участие в ТКГ.

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Зеленский уточнил, что Кучма обращался с такой просьбой после того, как был повышен статус украинской делегации в трехсторонней контактной группе.

"Действительно Леонид Данилович Кучма ко мне обращался и говорил, что сейчас, когда мы повысили статус нашей группы, сейчас у нас есть Резников (первый замглавы делегации Украины в трехсторонней контактной группе, - ред.) Он - профессиональный человек, он уже на всех заседаниях в Минске, он глубоко в процессе, и действительно Леонид Данилович сказал: "Давайте передадим все мои полномочия господину Резникову. Это правда", - отметил Зеленский.

Президент уточнил, что после этого, он попросил Кучму дождаться, когда российская сторона обновит состав своей делегации, и тогда принять решение.

Зеленский подчеркнул, Кучма сейчас - глава украинской делегации в ТКГ, он принимает участие в переговорном процессе в видеоформате.

"Действительно Леониду Даниловичу Кучме сложно и сложно каждому участнику, которые есть в заседаниях нашей подгруппы, в заседаниях в Минске", - сказал Зеленский.

  • 19 мая Резников сообщал, что Россия не предприняла шаги для выполнения договоренностей нормандского саммита в Париже в декабре 2019 года, но Зеленский готов к новой встрече в нормандском формате.

 

Арина Толина
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Алексей Резников Владимир Зеленский кучма ткг
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