Россия вернет разрушенный Донбасс - Кравчук

Леонид Кравчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что временно оккупированный Донбасс страна-агрессор Россия вернет, потому что он ей не нужен. Об этом он сказал в интервью Фактам.

Отвечая на вопрос, когда закончится война в Донбассе, Кравчук сказал: "Путин официально сказал, что с Порошенко не будет обсуждать никакие вопросы. Разрушенный Донбасс Россия вернет, потому что он ей не нужен. Но вопросы деоккупации Донбасса и Крыма нельзя рассматривать вместе. До тех пор, пока не сядем за стол с Кремлем, ничего не будет".

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Он считает, что другие страны будут помогать Украине. "Но решить эту проблему должны мы с Россией. Конечно же, при прессинге Запада", - добавил Кравчук.

Кравчук надеется, что Путин не решится на масштабное наступление.

"Верю, что нет. И скажу почему. Они аннексировали Крым, но не могут с ним справиться. Представьте, что, не дай Бог, збожеволіють и оккупируют всю Украину. Их военной мощи на это, может, и хватит. Но ведь потом надо будет заставить украинский народ жить так, как хочет Путин. То есть перевести сюда органы принуждения, потратить огромную часть своего бюджета, чтобы удержать Украину в повиновении. Мы будем биться до последнего. Думаю, что Путин это понимает. Поэтому ему важно сейчас угрожать", - подчеркнул Кравчук, напомнив о захвате украинских кораблей в Керченском проливе.

По словам Кравчука, Путин уже начал понимать, что мир реагирует на его выходки.

"Я могу долго говорить о том, почему он никогда не пойдет широкомасштабной войной против Украины. Вы знаете, сколько тратит Россия на армию? 60 миллиардов долларов в год. А НАТО — один триллион. Разные цифры и разные возможности!" – сказал Кравчук.

8 января 2018 года Кравчук заявлял, что прекращение войны в Донбассе формально зависит от Путина.