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Кравчук возглавил украинскую делегацию в ТКГ

30.07.2020, 14:57
Кравчук возглавил украинскую делегацию в ТКГ - Фото
Леонид Кравчук (Фото: пресс-служба Кабмина)

Первый президент Украины Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию в ТКГ вместо второго главы государства Леонида Кучмы

Первого президента Украины Леонида Кравчука назначили главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе на минских переговорах по Донбассу. Об этом LIGA.net сообщили в Офисе президента.

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"Время для отдыха не пришло. И я принял решение, если я смогу – а я хочу этого – что-то сделать, чтобы ускорить мир на Донбассе, я это буду делать до последнего вздоха. Вот почему я и согласился", - заявил Кравчук.

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Владислав Сердюк
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