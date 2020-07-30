Первый президент Украины Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию в ТКГ вместо второго главы государства Леонида Кучмы

Первого президента Украины Леонида Кравчука назначили главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе на минских переговорах по Донбассу. Об этом LIGA.net сообщили в Офисе президента.

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"Время для отдыха не пришло. И я принял решение, если я смогу – а я хочу этого – что-то сделать, чтобы ускорить мир на Донбассе, я это буду делать до последнего вздоха. Вот почему я и согласился", - заявил Кравчук.

28 июля 2020-го второй президент Леонид Кучма вышел из переговорной минской группы . 29 июля глава государства Зеленский сообщил, что в список кандидатов - Кравчук, вице-премьер Резников и еще несколько человек.

вышел из переговорной минской группы Зеленский сообщил, что в список кандидатов - Кравчук, вице-премьер Резников и еще несколько человек. Позднее Кравчук заявил, что ему пока не предлагали возглавить украинскую переговорную группу, но сегодня, 30 июля, он должен был посетить Офис президента.

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Владислав Сердюк

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