Кравчук: Зеленский не предлагал мне возглавить переговорную группу в Минске
29.07.2020, 14:50
Леонид Кравчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
Первый президент Кравчук готов думать над предложением стать главой украинской делегации в Минске, если предложение поступит ему лично
Первый президент Леонид Кравчук сообщил в комментарии Апострофу, что ему пока не предлагали возглавить украинскую переговорную группу в Минске, несмотря на то, что о его кандидатуре сегодня сообщил нынешний глава государства Владимир Зеленский.
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"Пока мне никто ничего не предлагал. Президент назвал мою кандидатуру. Лично мне не назвал", - сказал он.
По словам Кравчука, говорить о возможном назначении пока рано. Он добавил, что будет думать и принимать решение, когда президент назовет его кандидатуру ему лично и пригласит в офис.
- Вчера, 28 июля, второй президент и глава делегации Леонид Кучма вышел из переговорной минской группы. В октябре 2019-го он заявлял, что формула Штайнмайера не приведет к миру на Донбассе, а может "сдать нас с потрохами".
- Сегодня Зеленский сообщил, что в список кандидатов на должность главы делегации в Минске входят Кравчук, вице-премьер Алексей Резников и еще несколько человек.
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