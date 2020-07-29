Кравчук: Зеленский не предлагал мне возглавить переговорную группу в Минске

Первый президент Кравчук готов думать над предложением стать главой украинской делегации в Минске, если предложение поступит ему лично

Первый президент Леонид Кравчук сообщил в комментарии Апострофу, что ему пока не предлагали возглавить украинскую переговорную группу в Минске, несмотря на то, что о его кандидатуре сегодня сообщил нынешний глава государства Владимир Зеленский.

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"Пока мне никто ничего не предлагал. Президент назвал мою кандидатуру. Лично мне не назвал", - сказал он.

По словам Кравчука, говорить о возможном назначении пока рано. Он добавил, что будет думать и принимать решение, когда президент назовет его кандидатуру ему лично и пригласит в офис.

Марк Сировой

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