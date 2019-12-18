Зеленский подписал закон о продлении особого статуса ОРДЛО

Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский подписал закон о продлении до конца 2020 года закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Соответствующая информация обнародована на сайте Верховной Рады.

12 декабря народные депутаты продлили действие закона еще на год, то есть до 31 декабря 2020 года. За проголосовали - 320 нардепов.

10 декабря в парламенте был зарегистрирован законопроект о внесении изменений в статью 1 закона об особом статусе ОРДЛО.

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