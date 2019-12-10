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В Слуге народа хотят изменить закон о статусе Донбасса

В Слуге народа хотят изменить закон о статусе Донбасса - Фото
Верховная Рада (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
10.12.2019, 20:29

Согласно минским соглашениям, ни боевики, ни бойцы ВСУ не имеют права находится на участках разведения

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о внесении изменений в статью 1 закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Документ зарегистрирован под номером 2569.

Авторы - глава фракции Слуга народа Давид Арахамия и его первый зам Александр Корниенко.

Ни текста законопроекта, ни пояснительной записки на сайте парламента пока нет.

  • 9 декабря на брифинге после нормандского саммита президент Владимир Зеленский заявил, что закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) могут продлить еще на год.
  • Ранее в Слуге народа заявили, что в действующем законе об особом статусе для них неприемлемы положения о безусловной амнистии боевиков и о местной "милиции".
  • Нынешняя редакция закона об особом порядке самоуправления в ОРДЛО действует до 31 декабря 2019-го.

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