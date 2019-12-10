В Слуге народа хотят изменить закон о статусе Донбасса

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о внесении изменений в статью 1 закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
Документ зарегистрирован под номером 2569.
Авторы - глава фракции Слуга народа Давид Арахамия и его первый зам Александр Корниенко.
Ни текста законопроекта, ни пояснительной записки на сайте парламента пока нет.
- 9 декабря на брифинге после нормандского саммита президент Владимир Зеленский заявил, что закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) могут продлить еще на год.
- Ранее в Слуге народа заявили, что в действующем законе об особом статусе для них неприемлемы положения о безусловной амнистии боевиков и о местной "милиции".
- Нынешняя редакция закона об особом порядке самоуправления в ОРДЛО действует до 31 декабря 2019-го.