В Слуге народа хотят изменить закон о статусе Донбасса

Верховная Рада (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о внесении изменений в статью 1 закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Документ зарегистрирован под номером 2569.

Авторы - глава фракции Слуга народа Давид Арахамия и его первый зам Александр Корниенко.

Ни текста законопроекта, ни пояснительной записки на сайте парламента пока нет.