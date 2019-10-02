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В Слуге народа сказали, что их не устраивает в законе о Донбассе

В Слуге народа сказали, что их не устраивает в законе о Донбассе - Фото
Богдан Яременко (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
02.10.2019, 12:39

Депутат Яременко заявил, что положения об амнистии и о народной милиции неприемлемы

Для фракции Слуга народа неприемлемы положения о безусловной амнистии боевиков и о местной милиции, которые есть в действующем законе об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Об этом во время выступления в Верховной Раде заявил глава Комитета по международным отношениям Богдан Яременко.

"Закон, который есть, лично меня не устраивает, потому что в нем есть положения о безусловной амнистии, есть положение про местную милицию и так далее, все то, что я не хочу, чтобы было на моей земле, и этого не хочет наша фракция, этого не хочет президент Зеленский", - заявил Яременко.

Он попросил другие фракции о поддержке и спокойствии.

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ордло особый статус амнистия богдан яременко
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