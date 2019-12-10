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Зеленский хочет продлить "старый" закон об особом статусе ОРДЛО

Зеленский хочет продлить "старый" закон об особом статусе ОРДЛО - Фото
Владимир Зеленский (фото - пресс-служба президента)
10.12.2019, 06:23

Президент отметил, что его спрашивали - почему бы не продлить закон сразу на 5-10 лет. "Я ответил честно: мы не знаем, что будет через 5-10 лет"

Принятый несколько лет назад закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) могут продлить еще на год. Об этом президент Владимир Зеленский заявил журналистам на брифинге после нормандского саммита на выходе из Елисейского дворца.

По его словам, сейчас проще просто продлить "старый" закон, чем дожидаться окончания его действия, а затем голосовать за новый.

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"Поэтому, я думаю, надо продлить. Тем более, так записано в минских договоренностях, что мы должны согласовать со всеми сторонами в ТКГ. Этот закон уже есть. Мы его продолжим, но он временный - на год", - сказал президент.

  • Ранее в Слуге народа заявили, что в действующем законе об особом статусе для них неприемлемы положения о безусловной амнистии боевиков и о местной "милиции".
  • Нынешняя редакция закона об особом порядке самоуправления в ОРДЛО действует до 31 декабря 2019-го.

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