"Либо по-нашему, либо никак". Переговорщик в Минске рассказал о позиции россиян

Денис Казанский отреагировал на заявление нового назначенца в Трехстороннюю контактную группы Леонида Кравчука о компромиссах с оккупантами Донбасса

Переговорная позиция россиян и их марионеточного режима на временно оккупированной части Донбасса - "будет либо так, как хотим мы, либо никак". Об этом, исходя из личного опыта, заявил в Facebook Денис Казанский, представитель Донецка на минской площадке для обсуждения судьбы ОРДЛО.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Так он прокомментировал вчерашнюю новость о том, что главой украинской делегации в Минске назначен первый президент Леонид Кравчук, который заявил, что готов идти на определенные компромиссы с оккупантами.

Казанский напомнил, что Украина в ходе минских переговоров не раз шла на компромиссы: в 2014-м принят и подписан президентом закон об "особом статусе" ОРДЛО, который ежегодно продлевается, а осенью 2019-го Банковая согласилась на внедрение так называемой формулы Штайнмайера в законодательство.

"А на какие компромиссы за это время пошла Россия и ее оккупационная администрация? Кто-то может назвать хоть один шаг, который был сделан ими навстречу Украине?" - задал он риторический вопрос, добавив, что пока не совсем понимает смысл назначения Кравчука в ТКГ.

СПРАВКА



- глава МИД ФРГ на момент начала агрессии РФ против Украины и до января 2017-го, участник переговоров в нормандском формате. Формула - предложенный им порядок выполнения . ОРДЛО – "отдельные районы Донецкой и Луганской областей", определение из минских соглашений. Де-факто – захваченная гибридными войсками РФ часть Донбасса. Франк-Вальтер Штайнмайер - глава МИД ФРГ на момент начала агрессии РФ против Украины и до января 2017-го, участник переговоров в нормандском формате. Формула - предложенный им порядок выполнения вторых минских соглашений . Речь об очередности пунктов о передаче Украине контроля над границей, выводе иностранных войск, начале местных выборов и проч.

По словам Казанского, должность главы делегации "номинальная". Он говорит, что с предшественником Кравчука в ТКГ, вторым президентом Леонидом Кучмой, он ни разу не сталкивался на переговорам "и никак не ощущал его участия". "В любом случае следует помнить, что украинская делегация в Минске не может принять или подписать ничего такого, с чем будет несогласно руководство страны", - резюмировал он.

Кравчук не исключает кадровые перестановки в украинской делегации ТКГ.

Читайте также: Казанский: Особый статус Донбассу не нужен. У Краматорска нет и никто не плачет

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.