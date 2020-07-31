Минск. Кравчук не исключает кадровые перестановки в украинской делегации ТКГ
Леонид Кравчук отметил, что встретится с представителями украинской делегации в минской ТКГ в понедельник, 3 августа
Новый глава украинской делегации в минской трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук не исключает проведения кадровых перестановок. Об этом он сообщил вчера, 30 июля, в интервью РБК-Украина.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Кравчук уточнил, что все кадровые изменения будут обсуждаться с президентом Владимиром Зеленским.
"В понедельник мы встретимся, посоветуемся. Я хочу, чтобы это не было мнение только мое. Я исхожу из того, что группа, которая сейчас работает, которую возглавлял Леонид Кучма, сделала в сложных условиях важные шаги, и мы начинаем жизнь не с "чистого листа", начинаем с определенных плюсов, но были и минусы", - отметил Кравчук.
По его словам, в случае, "если что-то надо, то обратятся к руководству Украины, дадут аргументы и, возможно, будут какие-то изменения".
"Я не исключаю, но прямо сейчас мы такой задачи не ставим", - объяснил Кравчук.
Отвечая на вопрос, давал ли ему Кучма напоследок советы, Кравчук сказал: "Я еще с Кучмой не общался. Я ему позвоню и попрошу его, чтобы он высказался по этим позициям. Потому, что я ценю работу тех, кто что-то хорошее сделал на своем посту, надо научиться и ценить".
Кравчук добавил, что следующая встреча ТКГ (Украина, Россия, ОБСЕ) "зависит только от Украины, пока, что такого ответа нет".
- С 9 июня 2020 года переселенцы с Донбасса - журналист Сергей Гармаш, блогер Денис Казанский, врач-травматолог Константин Либстер и юрист Вадим Горан - принимают участие в заседаниях политической подгруппы ТКГ по Донбассу.
- 28 июля 2020-го второй президент Леонид Кучма вышел из переговорной минской группы. 29 июля глава государства Зеленский сообщил, что в список кандидатов - Кравчук, вице-премьер Резников и еще несколько человек.
- Позднее Кравчук заявил, что ему пока не предлагали возглавить украинскую переговорную группу, но сегодня, 30 июля, он должен был посетить Офис президента.
- 30 июля первого президента Украины Леонида Кравчука назначили главой украинской делегации в трехсторонней контактной группе на минских переговорах по Донбассу.
Читайте также: Кравчук о переговорах минской ТКГ по Донбассу: Будем идти на компромиссы
Комментарии