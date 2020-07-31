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Минск. Кравчук не исключает кадровые перестановки в украинской делегации ТКГ

31.07.2020, 07:48
Минск. Кравчук не исключает кадровые перестановки в украинской делегации ТКГ - Фото
Леонид Кравчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Леонид Кравчук отметил, что встретится с представителями украинской делегации в минской ТКГ в понедельник, 3 августа

Новый глава украинской делегации в минской трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук не исключает проведения кадровых перестановок. Об этом он сообщил вчера, 30 июля, в интервью РБК-Украина.

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Кравчук уточнил, что все кадровые изменения будут обсуждаться с президентом Владимиром Зеленским.

"В понедельник мы встретимся, посоветуемся. Я хочу, чтобы это не было мнение только мое. Я исхожу из того, что группа, которая сейчас работает, которую возглавлял Леонид Кучма, сделала в сложных условиях важные шаги, и мы начинаем жизнь не с "чистого листа", начинаем с определенных плюсов, но были и минусы", - отметил Кравчук.

По его словам, в случае, "если что-то надо, то обратятся к руководству Украины, дадут аргументы и, возможно, будут какие-то изменения".

"Я не исключаю, но прямо сейчас мы такой задачи не ставим", - объяснил Кравчук.

Отвечая на вопрос, давал ли ему Кучма напоследок советы, Кравчук сказал: "Я еще с Кучмой не общался. Я ему позвоню и попрошу его, чтобы он высказался по этим позициям. Потому, что я ценю работу тех, кто что-то хорошее сделал на своем посту, надо научиться и ценить".

Кравчук добавил, что следующая встреча ТКГ (Украина, Россия, ОБСЕ) "зависит только от Украины, пока, что такого ответа нет".

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Арина Толина
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