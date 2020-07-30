С начала недели на Донбассе умерли трое военных – штаб ООС
30.07.2020, 22:31
Иллюстративное фото: пресс-служба президента
Командование объединенных сил сообщило, что военнослужащие скончались из-за резкого ухудшения состояния здоровья
С начала недели на Донбассе умерли трое военных объединенных сил. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.
Как отмечается, военнослужащие скончались из-за резкого ухудшения состояния здоровья.
Командование объединенных сил сообщает, что 28 июля перестало биться сердце солдата Артура Бахнара, 29 июля оборвалась жизнь солдата Сергея Вергуна, а сегодня, 30 июля, скончался старший сержант Владимир Перекрестов.
В штабе ООС выразили искренние и глубокие соболезнования родным и близким умерших.
- 27 июля в реанимации больницы Запорожья от травм, полученных после жестокого избиения, умер боец полка Азов Олег Черевко.
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