С начала недели на Донбассе умерли трое военных – штаб ООС

Командование объединенных сил сообщило, что военнослужащие скончались из-за резкого ухудшения состояния здоровья

С начала недели на Донбассе умерли трое военных объединенных сил. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.

Как отмечается, военнослужащие скончались из-за резкого ухудшения состояния здоровья.

Командование объединенных сил сообщает, что 28 июля перестало биться сердце солдата Артура Бахнара, 29 июля оборвалась жизнь солдата Сергея Вергуна, а сегодня, 30 июля, скончался старший сержант Владимир Перекрестов.

В штабе ООС выразили искренние и глубокие соболезнования родным и близким умерших.

27 июля в реанимации больницы Запорожья от травм, полученных после жестокого избиения , умер боец полка Азов Олег Черевко.

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Наталия Медведева

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