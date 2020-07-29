Пронзительный памятник павшим воинам. В сети напомнили об Аэропорте – видео

В пгт Доброслав (бывшее Коминтерновское), который находится в Одесской области между Тилигульским и Куяльницким лиманами, находится необычный памятник защитникам Украины, погибшим на российско-украинской войне при обороне Донецкого аэропорта. Видео опубликовала в Facebook ведущая 5 канала Лариса Губина.
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По ее словам, на поселок менее чем с семью тысячами жителей за Донецкий аэропорт воевали шестеро бойцов: "Вот памятник воинам, которые постепенно исчезают. Это разрыв души".
Фигуры создают оптическую иллюзию: в зависимости от угла обзора солдаты то исчезают, то снова появляются. У подножия установлена инсталляция с надписью: "Вічна слава безсмертю хоробрих, які кличуть на подвиг живих".
Авторы - местные скульптор Виталий Квак и кузнец, кубинец Освальдо Искиердо Фрага. Они также авторы памятника "киборгам" аэропорта в виде обстрелянной российскими оккупантами диспетчерской башни - одного из символов этого эпизода войны. "Исчезающие" воины установлены рядом с ней.
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