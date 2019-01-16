Не выдержал бетон. Ролик Минобороны в память о киборгах: видео

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Сегодня неофициальный День украинских киборгов, Украина вспоминает подвиг защитников Донецкого аэропорта

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Сегодняшний день, 16 января, неофициально называют Днем украинских киборгов. Минобороны видеоклипом напомнило о подвиге защитников Донецкого международного аэропорта, которые удерживали его 242 дня, сражаясь с российскими оккупантами. Ролик опубликован на YouTube-канале Генштаба ВСУ.

"Они выдержали, не выдержал бетон. 242 дня мужества и несокрушимости. 242 дня героической обороны Донецкого аэропорта. За стойкость и непобедимость защитников Донецкого аэропорта их назвали "киборгами" - они стали символом несгибаемого духа украинского народа", - отметили в ведомстве. 

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Утреннее пленарное заседание Рады началось в почтения памяти украинских воинов. Присутствующие в зале аплодировали киборгам стоя.

Оборона Донецкого международного аэропорта украинской армией и ожесточенные бои за позиции продолжалась с 26 мая 2014 года по 21 января 2015-го. Аэропорт - один из символов героизма воинов сил АТО. 

В последние дни обороны ДАП пророссийские террористы во время "перемирия" для эвакуации своих раненых и убитых тайно заминировали несущие конструкции нового терминала и подорвали их. После разовых крупных потерь в этом эпизоде оставаться в полностью разрушенном аэропорту не было смысла: военные ушли из руин и закрепились в Песках и около этого фронтового поселка, взяв территорию под огневой контроль артиллерии.

Смотрите также: Бывший Донецкий аэропорт на пятом году войны: видео руин с дрона 

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Теги: Генштаб ВСУ, Донбасс, война в донбассе, украинские военные, Донецк, дап, донецкий аэропорт, киборги, день украинских киборгов
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