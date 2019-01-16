День киборгов. Рада почтила защитников Донецкого аэропорта: видео

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Сегодня неофициальный День украинских киборгов, Украина вспоминает подвиг защитников ДАПа

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Сегодняшний день, 16 января, неофициально называют Днем украинских киборгов. В Верховной Раде почтили подвиг украинских военнослужащих, которые держали оборону позиций в районе Донецкого международного аэропорта. Онлайн-трансляцию утреннего пленарного заседания вел телеканал Рада.

"Именно в эти зимние дни 2015 года в Донецком аэропорту продолжались тяжелые кровопролитные бои. Российские оккупанты сотни раз атаковали защитников Донецкого аэропорта. Не удержал бетон, плавился металл, но наши украинские воины выстояли. Наши бойцы удержали и не сдали оккупанту Донецкий аэропорт. Тогда, в январе 2015 года, это было очень символично", - сказал спикер парламента Андрей Парубий.

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Он отметил, что украинские войны оставили позиции только тогда, когда от аэропорта "ничего не осталось".

Присутствующие в зале аплодировали украинским киборгам стоя.

Оборона Донецкого международного аэропорта украинской армией длилась рекордные 242 дня, а защитников аэропорта прозвали "киборгами". Ожесточенные бои за ДАП продолжались с 26 мая 2014 года по 21 января 2015-го. Аэропорт - один из символов героизма воинов сил АТО, которых за стойкость прозвали "киборгами".

В последние дни обороны ДАП пророссийские террористы во время "перемирия" для эвакуации своих раненых и убитых тайно заминировали несущие конструкции нового терминала и подорвали их. После разовых крупных потерь в этом эпизоде оставаться в полностью разрушенном аэропорту не было смысла: военные ушли из руин и закрепились в Песках и около этого фронтового поселка, взяв территорию под огневой контроль артиллерии.

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Теги: андрей парубий, Донбасс, война в донбассе, видео, рада, киборг, дап, донецкий аэропорт, день киборга, день киборгов
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