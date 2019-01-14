Бои за Донецкий аэропорт: фильм о киборгах и высоте №17 - видео

В сети появился первый эпизод из цикла видеохроник, посвященных обороне Донецкого аэропорта во время активной фазы войны России против Украины в 2014-2015 годах. Сюжет снял на мобильный телефон замкомандира взвода 93-й бригады ВСУ "Холодний яр" херсонец Алексей Болдырев с позывным "Малыш", оформила и опубликовала его студия Babylon'13.

Ранее этот боец АТО неоднократно выкладывал отдельные записи собственной хроники, в том числе и видео, на котором группа "киборгов" вместе с ним поднимает украинский флаг над новым терминалом аэропорта.

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В последние дни обороны ДАП пророссийские террористы во время "перемирия" для эвакуации своих раненых и убитых тайно заминировали несущие конструкции нового терминала и подорвали их. После разовых крупных потерь в этом эпизоде оставаться в полностью разрушенном аэропорту не было смысла: военные ушли из руин и закрепились в Песках и около этого фронтового поселка, взяв территорию под огневой контроль артиллерии.

Спустя год после финальных кадров в этом сюжете Болдырев вместе с другом Ираклием "Ика" Кутелией погибли во время "перемирия" в поселке Опытное неподалеку от ДАП: их БМП-2 9 декабря 2015 года подорвалась на фугасе. "Малышу" было 28 лет.

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Видео: Babylon'13