Донецкий аэропорт: фильм о боях за диспетчерскую башню - видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:

Бои за ДАП шли с 26 мая 2014 года по 21 января 2015-го. Аэропорт - один из символов героизма бойцов сил АТО, за стойкость прозванных "киборгами".

Реклама
Реклама

Студия Babylon'13 опубликовала второй эпизод из цикла видеохроник об обороне Донецкого аэропорта во время активной фазы войны России против Украины в 2014-2015 годах. Как и первый эпизод, его снял на смартфон боец 93-й бригады Алексей "Малыш" Болдырев.

13 января 2015 года из-за массированных обстрелов оккупантов частично обрушилась диспетчерская башня, которая была "глазами" киборгов в обороне территории - с нее шла корректировка артиллерийского огня и разведданные о ситуации вокруг.

Реклама

Оборона ДАП, которая стала одним из символов героизма военнослужащих и добровольцев в Донбассе, длилась 242 дня.

9 декабря 2015 года Болдырев вместе с другом Ираклием "Ика" Кутелией погибли во время "перемирия" в поселке Опытное неподалеку от аэропорта: их БМП-2 подорвалась на фугасе. Позывному "Малыш" было 28 лет.

Смотрите также: Бои за Донецкий аэропорт: фильм о киборгах и высоте №17 - видео

Видео: Babylon'13

Отправить:
Распечатать:
Теги: война в донбассе, видео, дап, донецкий аэропорт, хроника, 93 бригада, киборги, алексей болдырев, babylon'13
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Донецкий аэропорт: фильм о боях за диспетчерскую башню - видео
Донецкий аэропорт: фильм о боях за диспетчерскую башню - видео
Возврат к коррупции. Данилюк раскритиковал идею ГФС: видео
Возврат к коррупции. Данилюк раскритиковал идею ГФС: видео
В аэропорту Борисполь начался флешмоб в честь киборгов: видео
В аэропорту Борисполь начался флешмоб в честь киборгов: видео
ТЭК Глава Нафтогаза назвал себестоимость добычи газа в Украине
Президент Roshen Москалевский расширяет свой агробизнес
Продовольствие Президент Roshen Москалевский расширяет свой агробизнес
Укрзалізниця откорректировала рост тарифов на грузоперевозки
Транспорт Укрзалізниця откорректировала рост тарифов на грузоперевозки
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Донецкий аэропорт: фильм о боях за диспетчерскую башню - видео
Донецкий аэропорт: фильм о боях за диспетчерскую башню - видео
В аэропорту Борисполь начался флешмоб в честь киборгов: видео
В аэропорту Борисполь начался флешмоб в честь киборгов: видео 11:47
Разрушить планы врага: СБУ показала, как противостоит ФСБ - фильм
Разрушить планы врага: СБУ показала, как противостоит ФСБ - фильм 11:16
Израиль разбомбил российский комплекс "Панцирь" в Сирии - видео
Израиль разбомбил российский комплекс "Панцирь" в Сирии - видео 10:26
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 