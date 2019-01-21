Донецкий аэропорт: фильм о боях за диспетчерскую башню - видео

Студия Babylon'13 опубликовала второй эпизод из цикла видеохроник об обороне Донецкого аэропорта во время активной фазы войны России против Украины в 2014-2015 годах. Как и первый эпизод, его снял на смартфон боец 93-й бригады Алексей "Малыш" Болдырев.

13 января 2015 года из-за массированных обстрелов оккупантов частично обрушилась диспетчерская башня, которая была "глазами" киборгов в обороне территории - с нее шла корректировка артиллерийского огня и разведданные о ситуации вокруг.

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Оборона ДАП, которая стала одним из символов героизма военнослужащих и добровольцев в Донбассе, длилась 242 дня.

9 декабря 2015 года Болдырев вместе с другом Ираклием "Ика" Кутелией погибли во время "перемирия" в поселке Опытное неподалеку от аэропорта: их БМП-2 подорвалась на фугасе. Позывному "Малыш" было 28 лет.

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Видео: Babylon'13