Скандал. Легендарному танкисту ВСУ поставили "тройку" за знания

Евгений ''Адам'' Межевикин (фото - пресс-служба Минобороны)

Скандальная ситуация, при которой легендарный танкист первых месяцев войны на Донбассе Евгений Межевикин получил едва ли не "незачет" при переаттестации в своей в/ч части, взята на личный контроль министром обороны Андреем Загороднюком. Об этом последний написал в Facebook.

Вчера, 3 декабря, позывной "Адам" сообщил, что получил документ с оценками, по которому его могут убрать с должности.

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Загороднюк сказал, что знает о ситуации вокруг Межевикина и с утра разговаривал с ним по телефону. Назначено служебное расследование, "чтобы выяснить реальное положение вещей в подразделении" танкиста.

"Отдельно хочу обратиться к командирам. Вы должны четко понимать, что каждый воин с боевым опытом - это наша самая большая ценность. Мы должны поддерживать их и мотивировать служить в ВСУ, а не создавать препятствия и оценивать их роль исключительно по "оценочным карточкам", - резюмировал глава Минобороны.

Справка. Межевикин родился в России в шахтерской семье, в начале 1990-х семья переехала в Днепропетровскую область. Закончил Харьковский институт танковых войск, попал в 93-ю бригаду ВСУ. За время войны прошел путь от командира роты до замкомбрига 1-й танковой бригады. Отличился во время боев за Донецкий аэропорт. По ситуации с оценками отшучивается в сети.

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