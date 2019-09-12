Фото героя-танкиста появилось на почтовых конвертах: история

Иллюстрация: facebook.com/93OMBr

Укрпочта выпустила конверт с изображением погибшего Героя Украины капитана Александра Лавренко, командира танковой роты 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Об этом пишет пресс-служба "холодноярцев" 93 ОМБр.

21 июля 2014 года во время утреннего боя в Песках Донецкой области экипаж под командованием Лавренко уничтожил пулеметные гнезда, два автобуса террористов, а затем и их минометные расчеты.

Маневрируя, чтобы уклониться от огня противника, танк наехал на фугас, в результате чего погибли два члена экипажа - наводчик, младший сержант Александр Вохрамеев, и мехвод, старший солдат Андрей Кулягин.

Чтобы не сдаться врагу и не допустить захвата танка, тяжелораненый капитан подорвав себя. Лавренко был 31 год. Он родился в городе Лозовая Харьковской области. У погибшего бойца остались жена Светлана с дочкой.

Указом президента от 9 сентября 2016 года за исключительное мужество, героизм и самопожертвование, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украинского государства, верность военной присяге, Лавренко присвоено звание Герой Украины (посмертно).

Фото: пресс-служба президента

Как уточнили в 93-й бригаде, благодаря действиям экипажа удалось предотвратить контратаку подразделения террористов "Кальмиус", а подразделения ВСУ закрепились на отвоеванной у российских "гибридов" территории.

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