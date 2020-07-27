Жестоко избитый в Запорожье боец полка Азов умер в больнице

Мужчину, которого подозревают в нападении на бойца Азова Олега Черевко, суд выпустил под залог в 40 000 гривень

Сегодня утром в реанимации больницы Запорожья от травм, полученных после жестокого избиения, умер боец полка Азов Олег Черевко. Подозреваемого в избиении суд отпустил под залог в 40 000 гривень. Об этом сообщает пресс-служба полка Азов.

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Черевко служил в рядах ракетно-артиллерийского дивизиона полка. Ему было 29 лет.

21 июля Черевко вернулся в Запорожье в служебную командировку, заявили в пресс-службе полка. Он ждал жену под магазином и "не смог стерпеть наглое поведение незнакомого мужчины, который приставал к прохожим девушкам". Черевко сделал ему замечание, "за что получил удар в голову, результатом которого стала тяжелая черепно-мозговая травма, а именно - перелом основания черепа", говорят в Азове.

В полиции ранее заявляли, что после избиения подозреваемый скрылся с места происшествия. Позже его задержали и сообщили о подозрении по статье об умышленном нанесении тяжких телесных. Сторона обвинения требовала арестовать подозреваемого, однако суд решил отпустить его под залог в размере 40 000 грн.

Вчера сообщалось о том, что в Запорожье суд отпустил под залог ранее судимого мужчину, который обоснованно подозревается в нанесении тяжких телесных повреждений военному Олегу Черевко. Тогда в полиции заявили, что Черевко находится в коме, а правоохранители собирались подавать апелляцию на решение суда.

Владислав Сердюк

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