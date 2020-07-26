Напавший на бойца Азова вышел под залог в 40 000 грн: военный до сих пор в коме
Напавшего на бойца полка Азов мужчину суд выпустил под залог в 40 000 гривень, полиция будет подавать апелляцию
24 июля Комунарский райсуд Запорожья отпустил под залог в 40 000 грн ранее судимого мужчину, который обоснованно подозревается в нанесении тяжких телесных повреждений военному Олегу Черевко. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
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По данным полиции, 21 июля правоохранители получили сообщение из больницы о том, что из одного из ТЦ города поступил местный житель 1991 года рождения с травмами головы. Его состояние на сегодняшний день остается стабильно тяжелым, мужчина в коме.
Причиной конфликта стало то, что военный, вернувшийся из зоны проведения операции объединенных сил на краткосрочный отпуск, сделал замечание мужчине, который приставал к девушкам. Мужчина нанес военному удар по голове, после чего тот потерял сознание. После совершения преступления фигурант скрылся с места происшествия.
Полицейские установили его личность и местонахождение - им оказался ранее судимый местный житель 1991 года рождения. Его задержали и сообщили о подозрении по статье об умышленном нанесении тяжких телесных.
Сторона обвинения требовала арестовать подозреваемого, однако суд решил отпустить его под залог в размере 40 000 грн. 24 июля под стенами полиции области прошел протест. Полиция заявляет, что поддерживает позицию общественности и будет подавать апелляцию.
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