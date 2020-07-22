Полицейские в Желтых Водах выбивали признание в умышленном убийстве - ГБР
По данным следствия, полицейские пытались выбить из свидетеля признание в совершении убийства
Начальнику и заместителю начальника одного из секторов полиции Желтых Вод Днепропетровской области предъявили подозрение в превышении власти, сопровождавшемся насилием. Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований.
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Следствием установлено, что в июне 2020 г полицейские, расследуя гибель жителя Желтых Вод от взрыва боевого запаса, пригласили в отдел полиции гражданина, который в момент взрыва находился недалеко от места происшествия.
"В помещении отдела полиции правоохранители посадили потерпевшего на стул и начали "выбивать" признание в умышленном убийстве. Последний, в свою очередь, категорически отрицал причастность к происшествию и настаивал, что был лишь свидетелем трагедии", - сказано в сообщении.
Полицейские нанесли потерпевшему более 20 ударов, причинив многочисленные травмы. Судебно-медицинская экспертиза квалифицировала это как телесные повреждения средней степени тяжести.
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Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения их от занимаемых должностей.
В случае доказательства вины правоохранителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
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